Транспортных полицейских в Петербурге из-за коронавируса одели в медзащиту

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном и воздушном транспорте в Петербурге отныне будут работать в средствах медицинской защиты. Причина - стремительное распространение коронавируса.

По информации начальника управления на транспорте МВД по СЗФО Евгения Стасишина, на которого ссылается «47 новостей», все транспортные полицейские, которым по долгу службы приходится контактировать с пассажирами, с 9 марта обязаны носить медицинские маски и перчатки.

Средства индивидуальной защиты есть в достаточном количества. Ними запаслись, к слову, и в Мариинском театре. Это, к слову, личная инициатива работников.

Напомним, о вспышке нового коронавируса Китай уведомил ВОЗ в последний день минувшего года. Тогда, 31 декабря, было известно о 27 зараженных. По состоянию на сейчас страшная болезнь унесла жизни уже более 4 тысяч человек.

Сейчас эпидемия накрыла Европу, «закрыла» Италию - в этой стране самая неблагополучная обстановка. При этом в самом Китае уровень заболеваемости идет на спад.

За минувшие сутки в стране было выявлено только 19 новых случаев.