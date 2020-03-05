Транспортных полицейских в Петербурге из-за коронавируса одели в медзащиту

Сегодня, 14:11

Сергей Нилов

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Транспортных полицейских в Петербурге из-за коронавируса одели в медзащиту
Фото: Из открытых источников

Сотрудники транспортной полиции на железнодорожном и воздушном транспорте в Петербурге отныне будут работать в средствах медицинской защиты. Причина - стремительное распространение коронавируса.

По информации начальника управления на транспорте МВД по СЗФО Евгения Стасишина, на которого ссылается «47 новостей», все транспортные полицейские, которым по долгу службы приходится контактировать с пассажирами, с 9 марта обязаны носить медицинские маски и перчатки.

Средства индивидуальной защиты есть в достаточном количества. Ними запаслись, к слову, и в Мариинском театре. Это, к слову, личная инициатива работников.

Напомним, о вспышке нового коронавируса Китай уведомил ВОЗ в последний день минувшего года. Тогда, 31 декабря, было известно о 27 зараженных. По состоянию на сейчас страшная болезнь унесла жизни уже более 4 тысяч человек.

Сейчас эпидемия накрыла Европу, «закрыла» Италию - в этой стране самая неблагополучная обстановка. При этом в самом Китае уровень заболеваемости идет на спад.

За минувшие сутки в стране было выявлено только 19 новых случаев.

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