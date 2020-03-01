СМИ узнали имена попавших на коронавирусный карантин россиян в ОАЭ

Механик российской гоночной команды «Газпром-Рус.Вело» Дмитрий Филиппович в эксклюзивном интервью изданию «Газета.Ru» рассекретил имена всех членов коллектива, которые угодили на коронавирусный карантин в ОАЭ.

По словам Дмитрия, в медцентре страны сейчас находятся четыре члена команды.

Спортсмены принимали участие в гонке Мирового тура «Тур ОАЭ — 2020». Никаких нареканий на плохое самочувствие не было. Только у одного из велосипедистов была легкая простуда.

«Первый тест мы сдали, когда нас в 4 утра разбудили и устроили проверку всем командам. Вскоре у нас сразу забрали одного человека — это был массажист Сергей Пакура. У Игоря Боева в тот момент было какое-то ОРВИ, легкая температура, но его тогда не взяли. Однако на следующий день пришли увозить и Боева», - поведал он.

Филиппович добавил, что его самого и итальянского гонщика команды Чима Имерио забрали спустя пять дней после первой проверки. Парни сдали второй тест. Результат оказался положительным и обоих забрали в карантинный центр.

Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» были вынуждены отменить два этапа многодневки из-за распространившегося коронавируса. Членам и обслуживающему персоналу команд Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo запретили покидать ОАЭ. Всем остальным разрешили уехать из Абу-Даби.

Случаи заболевания коронавирусом во ходе гонки в ОАЭ были зафиксированы у итальянцев, входивших в состав персонала одной из команд.