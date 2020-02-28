В Минздраве не видят смысла проверки на коронавирус каждого россиянина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уверен, что необходимость проверяться на коронавирус COVID-19 всем поголовно еще не назрела. По словам главы ведомства, обязательную проверку должны проходить люди, у которых имеются признаки вирусной инфекции, а также те, что прибыли в Россию из стран, являющихся очагом эпидемии.

«При условии наличия у человека клинических симптомов, или если он возвращается из очагов, где существует вероятность заражения, он может обратиться в поликлиники через систему средств обследования на специализированных площадках. Прием производится в установленном порядке в рамках бесплатной медицинской помощи. Бессмысленно бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса»,— заявил Мурашко представителям средств массовой информации. Его цитату приводит «Коммерсантъ».

Напомним, количество жертв коронавируса COVID-19 в Китае уже приблизилось к 3 тысячам. Заразившихся - порядка 80 тысяч. В то же время количество людей, которым удалось выздороветь, приближается к 42 тысячам. Всего заболевание зафиксировано в 63 странах мира.

В Европе наибольшее количество заболевших в Италии.

Вчера некоторые СМИ сообщили о заражении коронавирусом Папы Римского и его помощников, но в Ватикане новости назвали фейковыми.