Россия более чем в 2 раза увеличила экспорт нефти в США и Британию

Сегодня, 11:44

Александр Зуев

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Россия более чем в 2 раза увеличила экспорт нефти в США и Британию

По данным РБК, ссылающегося на таможенную статистику, в прошлом году США и Британия увеличили импорт нефти из России более чем в 2 раза. Таким образом потребители заместили утраченных в результате санкций партнеров. 

«По итогам 2019 года экспорт сырой нефти из России в США составил почти $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году. В физическом выражении объем экспорта нефти из РФ в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн тонн)», – говорится в материале. 

В свою очередь Британия увеличила закупки с одного до 2,4 млн. тонн, потратив $1,2 млрд. против полумиллиарда в 2018 году. 

Экспорт в США возрос после того как Вашингтон ввел санкции против Ирана и Венесуэлы. Что касается британцев, то они заместили часть сырья, получаемого из Нигерии и Алжира. 

Вместе с тем лидерами в покупке российского «черного золота» в 2019-м стали КНР, Нидерланды и ФРГ.

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Россия более чем в 2 раза увеличила экспорт нефти в США и Британию

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