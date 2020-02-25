Россия более чем в 2 раза увеличила экспорт нефти в США и Британию

По данным РБК , ссылающегося на таможенную статистику, в прошлом году США и Британия увеличили импорт нефти из России более чем в 2 раза. Таким образом потребители заместили утраченных в результате санкций партнеров.

«По итогам 2019 года экспорт сырой нефти из России в США составил почти $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году. В физическом выражении объем экспорта нефти из РФ в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн тонн)», – говорится в материале.

В свою очередь Британия увеличила закупки с одного до 2,4 млн. тонн, потратив $1,2 млрд. против полумиллиарда в 2018 году.

Экспорт в США возрос после того как Вашингтон ввел санкции против Ирана и Венесуэлы. Что касается британцев, то они заместили часть сырья, получаемого из Нигерии и Алжира.

Вместе с тем лидерами в покупке российского «черного золота» в 2019-м стали КНР, Нидерланды и ФРГ.