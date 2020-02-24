В ЕР опровергли слухи о переименовании партии и смене руководства

Во вторник ряд СМИ сообщили о предстоящих изменениях в партии «Единая Россия» (ЕР), которые должны быть завершены до думских выборов в следующем году. Издания, ссылаясь на источники, рассказали, что ЕР планирует объединиться с ОНР (народным фронтом), убрать из названия слово «единая» и заменить единоначалие введением должностей 3-х сопредседателей.

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался», – сказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

Он также отметил, что не знает автора этой «утечки или вброса», но с полной уверенностью может заявить, что эта информация не соответствует действительности. На повестке дня указанные выше предложения никогда не стояли, добавил заместитель секретаря.