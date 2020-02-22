Похищенный террористами ливийского ПНС российский социолог встретит день рождения в тюрьме

Сегодня день рождения у Максима Шугалея – одного из российских социологов, похищенных и удерживаемых в ливийской тюрьме «Митига», славящейся пытками и ужасным условиями содержания.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в день рождения Максима Шугалея рассказал, как тот отправился на задание в Ливию. Деятельность социолога была согласована с триполитанскими властями, поэтому такого исхода событий никто не ожидал.

Вместо того, чтобы сегодня проводить время в кругу семьи, социолог вынужден выживать в тюрьме под присмотром сирийских террористов и наемников из Турции.

Максим Шугалей и сопровождавший его в поездке переводчик Самер Суэйфан, как и другие заключенные данной тюрьмы, стали буквально живым щитом так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, действующего под руководством Файеза Сарраджа.

Недавно представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари призвал на помощь мировые организации в надежде, что, объединившись, им удастся добиться переселения пленников «Митиги» в другое, более безопасное место. Однако результатов это не принесло.

В своем сообщении Малькевич подчеркнул, что помимо местных террористов ПНС, жизни россиян угрожают и прибывшие в Триполи из САР боевики, и наемники из Турции. Он назвал эти банды формированиями «самых отъявленных злодеев, подлецов и убийц».

Малькевич также рассказал, что их с Шугалеем очень интересовало, что переживает страна после свержения ее последнего легитимного правителя Муаммара Каддафи. Они хотели узнать, какие западные ценности прижились после тех событий в республике.

«Узнали! Максим успел передать большинство своих исследований из Ливии. И те данные, те цифры и опросы, конечно, показали, какое жуткое будущее готовят «цивилизованные» страны для тех, кого, по их мнению, нужно «поставить на путь истинный». Страна находится, по сути, в руинах, а жители с тоской вспоминают времена Муаммара Каддафи...», — сообщил Малькевич.

И теперь вот уже несколько месяцев глава ФЗНЦ и все неравнодушные пытаются привлечь внимание мировой общественности к проблеме удержания россиян.

С 13 февраля все соотечественники пленных социологов могут примкнуть к общероссийской акции в их поддержку. Каждый день россияне выходят на пикеты возле ливийского посольства в Москве. С плакатами вышли коллега социологов Александр Прокофьев, политолог Николай Стариков, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также представители СМИ.

Российские учёные были похищены в мае прошлого года в ливийской столице членами группировки RADA, подконтрольной ПНС. Эти боевики известны как преступники и хладнокровные убийцы, промышляющие пытками ради выкупа.