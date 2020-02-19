Более ста депутатов Петербурга потребовали от городских властей согласовать марш Немцова

Сегодня, 18:05

Александр Зуев

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Более ста депутатов Петербурга потребовали от городских властей согласовать марш Немцова

Муниципальные депутаты (районные и городские) направили в Смольный коллективное письмо, в котором потребовали согласовать марш памяти Немцова с его организаторами. По данным городского штаба оппозиционного политика Навального, под письмом подписались 106 народных избранников.   

Как поясняет ресурс «Фонтанка.ру», в середине февраля власти Петербурга отказали организаторам шествия памяти, сославшись на то, что предложенные ими маршруты проходят по улицам, на которых начались ремонтные работы. 

«Сказали, что везде идут ремонтные работы. Хотя я сегодня проезжал по Троицкому мосту, никаких работ не заметил. На мой взгляд, это издевательство. Но, ничего, будем вести переговоры», – цитирует издание одного из организаторов. 

Марш планируется провести в субботу 29 февраля. 

Напомним, Борис Немцов погиб в центре Москвы 5 лет назад 17 февраля. Его застрелил наемный убийца. Исполнитель, Заур Дадаев, осужден к лишению свободы, заказчик не установлен.

Петербург депутаты марш памяти Немцов

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Более ста депутатов Петербурга потребовали от городских властей согласовать марш Немцова

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