Более ста депутатов Петербурга потребовали от городских властей согласовать марш Немцова

Муниципальные депутаты (районные и городские) направили в Смольный коллективное письмо, в котором потребовали согласовать марш памяти Немцова с его организаторами. По данным городского штаба оппозиционного политика Навального, под письмом подписались 106 народных избранников.

Как поясняет ресурс «Фонтанка.ру », в середине февраля власти Петербурга отказали организаторам шествия памяти, сославшись на то, что предложенные ими маршруты проходят по улицам, на которых начались ремонтные работы.

«Сказали, что везде идут ремонтные работы. Хотя я сегодня проезжал по Троицкому мосту, никаких работ не заметил. На мой взгляд, это издевательство. Но, ничего, будем вести переговоры», – цитирует издание одного из организаторов.

Марш планируется провести в субботу 29 февраля.

Напомним, Борис Немцов погиб в центре Москвы 5 лет назад 17 февраля. Его застрелил наемный убийца. Исполнитель, Заур Дадаев, осужден к лишению свободы, заказчик не установлен.