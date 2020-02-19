В России отменили советскую норму молока «за вредность»

В России отныне не обязаны выдавать молоко работникам вредных производств. Норму, перекочевавшую к нам из советских времен, упразднили. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Российское правительство упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года, которым предусматривалась бесплатная выдача молока работникам производств, которые считаются вредным. Документ лишился своей законной силы наряду с другими нормативными актами советской эпохи.

Тем не менее, обязательство выдавать рабочим продукты за вредность у работодателей осталось. Однако теперь они сами могут решать, как именно будут компенсировать работникам пребывание на вредных производствах. Предприятия могут по старинке выдавать молоко, но это могут быть и продукты из него - тот же творог.

Кроме этого, возможна и денежная компенсация.

Как отмечает «Парламентская» молоко за вредность для рабочих придумал Ленин - он первым распорядился выдавать продукт работникам Путиловского завода в Петрограде. Позже практика нашла распространение, а в 2022 году была узаконена.