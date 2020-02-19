В РФ собираются увеличить налог на «неэкологичные» автомобили

Сегодня, 08:49

Александр Зуев

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В РФ собираются увеличить налог на «неэкологичные» автомобили

Минпромторг РФ подготовил проект постановления о повышении базовой ставки налога на старые автомобили. Это касается классов Евро-3, 2, 1 и машин, не относящихся к данной классификации. В настоящее время размер федерального транспортного налога зависит лишь от объема двигателя. 

Предполагается, что новые правила начнут действовать с начала следующего года. В ближайшее время документ будет передан для согласования в Минтранс. 

По мнению руководства Федерации автовладельцев, эта инициатива будет воспринята общественностью крайне негативно, ведь средний возраст транспортных средств, эксплуатируемы в стане, составляет порядка 13,5 года. 

«По статистике ГИБДД, в России в конце 2018 года было зарегистрировано 4,8 млн. автомобилей класса "Евро-3", 2,6 млн. – Евро-2, 651,1 тыс. - евро-1 и 2,1 млн., не относящиеся к одному из этих евро», – напоминает РЕН.ТВ.
старые автомобили налог экология

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