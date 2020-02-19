В РФ собираются увеличить налог на «неэкологичные» автомобили

Минпромторг РФ подготовил проект постановления о повышении базовой ставки налога на старые автомобили. Это касается классов Евро-3, 2, 1 и машин, не относящихся к данной классификации. В настоящее время размер федерального транспортного налога зависит лишь от объема двигателя.

Предполагается, что новые правила начнут действовать с начала следующего года. В ближайшее время документ будет передан для согласования в Минтранс.

По мнению руководства Федерации автовладельцев, эта инициатива будет воспринята общественностью крайне негативно, ведь средний возраст транспортных средств, эксплуатируемы в стане, составляет порядка 13,5 года.