России спрогнозировали эпидемию коронавируса

Сегодня, 16:59

Сергей Нилов

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России спрогнозировали эпидемию коронавируса
Фото: Из открытых источников

России прогнозируют эпидемию нового китайского коронавируса COVID-2019. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью «Известиям» допустил, что она может быть зафиксирована уже осенью - в октябре 2020 года.

По словам медика, это будет уже вторая волна свирепствования нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, ибо первая уже идет на спад. Лукашев связывает этот факт с сезонностью коронавирусов - в большинстве случаев они особенно активны с декабря по апрель.

Специалист считает, что если в течение ближайших недель коронавирус в РФ не появится, можно сказать, что повезло и он обошел страну.

Однако расслабляться не стоит. Согласно прогнозу Лукашева, вторая волна пандемии начнется в октябре. И тогда он может прийти и начать шириться по России.

Вероятность, что COVID-2019 исчезнет сам по себе, невысока - менее 50 процентов.

Профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов уверен, что не стоит впадать в крайности и паниковать, но в то же время расслабляться тоже не стоит.

«И в нашей стране, и за рубежом принимаются достаточно серьезные меры, чтобы заболевание не распространялось. Практически ежедневно они ужесточаются», - говорит он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своем Твиттер выразил уверенность в том, что коронавирус из Уханя исчезнет так же, как и появился, с наступлением теплой погоды.

По последним данным, от нового китайского коронавируса в мире умерли уже свыше двух тысяч человек. Заражено свыше 75 тысяч.

А в Украине сегодня приземлился спецрейс из Уханя, на котором доставили эвакуированных украинцев. В Полтавской области, где должны разместить прибывших на обсервацию, начались массовые протесты местных жителей.

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