Минздрав разработал рекомендации по занятию спортом для населения

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Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины разработал рекомендации для населения по занятию спортом. Документ появился на сайте ведомства во вторник, 18 февраля.
Заниматься физической активностью в Минздраве предлагают россиянам 4-5 раз в неделю, в идеале - ежедневно. При этом общая продолжительность занятия должна быть в пределах 20-60 минут.
В документе отмечается, что при выработке рекомендаций по занятиям спортом должны учитываться состояние здоровья человека, его образ жизни и физическая тренированность, гибкость, мышечная и выносливость.
Особо подчеркивается, что россиянам, которые курят, а также имеют сердечно-сосудистые недуги, сахарный диабет или другие хронические заболевания либо же предрасположенность к ним, а также мужчинам после 40 и женщинам после 50 перед тем, как начать заниматься спортом, стоит пройти медобследование.
Людям в возрасте Минздрав рекомендует физические нагрузки умеренной интенсивности. Начинать занятия стоит с обязательной разминки в течение 5-10 минут. Поначалу для пожилых пациентов она может восприниматься как полноценное занятие спортом, но, как указывается в рекомендациях, постепенно время занятий надо доводить до получаса.
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