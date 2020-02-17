Минздрав разработал рекомендации по занятию спортом для населения

Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины разработал рекомендации для населения по занятию спортом. Документ появился на сайте ведомства во вторник, 18 февраля.

Заниматься физической активностью в Минздраве предлагают россиянам 4-5 раз в неделю, в идеале - ежедневно. При этом общая продолжительность занятия должна быть в пределах 20-60 минут.

В документе отмечается, что при выработке рекомендаций по занятиям спортом должны учитываться состояние здоровья человека, его образ жизни и физическая тренированность, гибкость, мышечная и выносливость.

«Здоровым людям надо заниматься умеренной аэробной физической активностью не менее 150 минут в неделю - по 30 минут в день 5 раз в неделю или интенсивной физической активностью не менее 75 минут в неделю - 15 минут в день 5 дней в неделю. Для получения дополнительной пользы для здоровья рекомендуется постепенное увеличение аэробной умеренной физической активности до 300 минут в неделю или интенсивной физической активности до 150 минут в неделю», - цитирует рекомендации Минздрава ТАСС.

Особо подчеркивается, что россиянам, которые курят, а также имеют сердечно-сосудистые недуги, сахарный диабет или другие хронические заболевания либо же предрасположенность к ним, а также мужчинам после 40 и женщинам после 50 перед тем, как начать заниматься спортом, стоит пройти медобследование.

Людям в возрасте Минздрав рекомендует физические нагрузки умеренной интенсивности. Начинать занятия стоит с обязательной разминки в течение 5-10 минут. Поначалу для пожилых пациентов она может восприниматься как полноценное занятие спортом, но, как указывается в рекомендациях, постепенно время занятий надо доводить до получаса.