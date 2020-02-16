В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики

Сегодня, 15:58

Анна Лисова

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В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики
Фото: Из открытых источников

Исследование Института социологии РАН показало, что в России растет число наркопотребителей, которые не регулярно употребляют психоактивные вещества, пишет газета «Известия».
Как отмечается в документе, эти люди пытаются скрыть то, что они употребляют вещества, и поэтому выбирают более безопасные разновидности наркотиков. Они «создают видимость законопослушных граждан», чтобы не привлекать внимание полиции и врачей.
Большинство из людей, нерегулярно употребляющих наркотики, не страдают от физической зависимости, но зависимы психологически. Тем не менее, им удается сохранить свой социальный статус. Выявить таких наркоматов, и точно подсчитать их число довольно сложно.

Профессор Национального научного Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко отмечает, что даже нерегулярно употребление наркотиков негативно сказывается на отношениях внутри семьи, а также создает трудности на работе. Тем не менее, люди, употребляющие наркотики нерегулярно, не признают существования данной проблемы.
Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин объясняет, что зачастую через 10-15 лет нерегулярного употребления наркотиков человек все равно становится физически зависим от них. По его словам, до 80% граждан с тяжелой зависимостью начинали с «легких» наркотиков.

«Организм адаптируется к наркотику, поэтому надо или увеличивать дозу, или искать новые вещества. Переход на тяжелые наркотики — лишь вопрос времени», — отметил Березкин.

Отметим, данное исследование шло с 2013 по 2018 год. В нем участвовали более 10 тысяч человек, среди которых были также студенты и школьники. Также в исследовании учтена информация, которая предоставлялась силовыми ведомствами.

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