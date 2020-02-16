Псковская музыкальная школа закупила стулья по цене 100 тыс. рублей за штуку

Сегодня, 08:40

Александр Зуев

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Псковская музыкальная школа закупила стулья по цене 100 тыс. рублей за штуку

В Пскове назревает скандал вокруг сверхдорогих стульев, закупленных для местной музыкальной школы производства итальянской фирмы Marioni. Тендер проводился в рамках капитального ремонта здания дореволюционной постройки. 

«Когда слышишь, что для музыкальной школы закупаются стулья по 100 тысяч рублей за штуку, то возникает: "Ну вы обалдели? Ну как так?" И когда выясняется, что там и конкурса практически не было, встает вопрос, а не было ли здесь мошеннической схемы», – цитирует РЕН.ТВ директора Института госзакупок Андрея Храмкина. 

Тот же вопрос заинтересовал и сотрудников антимонопольной службы (ФАС). Стулья были оплачены еще в декабре, и в начале этого года поставлены на баланс. Антимонопольщики попросили городскую администрацию предъявить «уникальную» мебель, но в ответ – тишина. Корреспондент телеканала тоже предпринял попытку взглянуть на роскошные стулья, но безуспешно. 

В материале отмечается, что даже Мариинский театр (Петербург) закупал себе кресла и диваны по ценам, не превышающим 18 тыс. рублей. Кроме того, в конкурсном техзадании содержался прямой запрет на закупку иностранных товаров (исключение – страны-члены Евразийского союза), однако псковские чиновники всё равно обратили свои взоры в Италию. 

В настоящее время все собранные материалы по этому факту направлены в правоохранительные органы.

Псков музыкальная школа стулья

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