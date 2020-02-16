Псковская музыкальная школа закупила стулья по цене 100 тыс. рублей за штуку

Сегодня, 08:40
В Пскове назревает скандал вокруг сверхдорогих стульев, закупленных для местной музыкальной школы производства итальянской фирмы Marioni. Тендер проводился в рамках капитального ремонта здания дореволюционной постройки.
Тот же вопрос заинтересовал и сотрудников антимонопольной службы (ФАС). Стулья были оплачены еще в декабре, и в начале этого года поставлены на баланс. Антимонопольщики попросили городскую администрацию предъявить «уникальную» мебель, но в ответ – тишина. Корреспондент телеканала тоже предпринял попытку взглянуть на роскошные стулья, но безуспешно.
В материале отмечается, что даже Мариинский театр (Петербург) закупал себе кресла и диваны по ценам, не превышающим 18 тыс. рублей. Кроме того, в конкурсном техзадании содержался прямой запрет на закупку иностранных товаров (исключение – страны-члены Евразийского союза), однако псковские чиновники всё равно обратили свои взоры в Италию.
В настоящее время все собранные материалы по этому факту направлены в правоохранительные органы.
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