«Лед 2» установил рекорд по сборам в премьерный день показа

Романтическая мелодрама Жоры Крыжовникова «Лед-2» уже отметилась двумя рекордами. Вначале был зафиксирован рекорд по предпродажам билетов, а потом - и по кассовым сборам буквально в первый день показа.

По предпродаже разошлось билетов на общую сумму в 72 миллиона рублей. В первый же день проката «Лед-2» подвинул «Холопа», заработав 183,7 миллиона рублей.

Заметим, что первая часть фильма отличалась более скромным сбором - первый день проката принес только 89,3 миллиона рублей кассового сбора.

Таким образом, констатировали в ЕАИС, фильм «Лед-2» стал самым успешным за всю историю российского проката.

К слову, сюжет картины держался в строгом секрете до ее выхода, не было никаких спойлеров. Поэтому финал для многих зрителей стал довольно неожиданным.

Изюминкой этого фильма стало также органичное сочетание жанров, которые изначально казались несовершенно несовместимыми.