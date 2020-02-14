«Лед 2» установил рекорд по сборам в премьерный день показа

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Романтическая мелодрама Жоры Крыжовникова «Лед-2» уже отметилась двумя рекордами. Вначале был зафиксирован рекорд по предпродажам билетов, а потом - и по кассовым сборам буквально в первый день показа.
По предпродаже разошлось билетов на общую сумму в 72 миллиона рублей. В первый же день проката «Лед-2» подвинул «Холопа», заработав 183,7 миллиона рублей.
Заметим, что первая часть фильма отличалась более скромным сбором - первый день проката принес только 89,3 миллиона рублей кассового сбора.
Таким образом, констатировали в ЕАИС, фильм «Лед-2» стал самым успешным за всю историю российского проката.
К слову, сюжет картины держался в строгом секрете до ее выхода, не было никаких спойлеров. Поэтому финал для многих зрителей стал довольно неожиданным.
Изюминкой этого фильма стало также органичное сочетание жанров, которые изначально казались несовершенно несовместимыми.
Сегодня, 17:14
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