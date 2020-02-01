В РПЦ назвали гражданских жен «бесплатными проститутками»

Протоиерей Смирнов, возглавляющий патриаршую комиссию по делам семьи, раскритиковал женщин, состоящих в так называемом «гражданском браке», то есть, без регистрации и венчания. По его мнению, такое сожительство не может называться браком, здесь больше подходит термин «проституция».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – цитирует протоиерея « Интерфакс ».

Поясняя свою мысль, он обратился к результатам опросов, показавших, что в РФ женщин, считающих себя замужними, на несколько миллионов больше, чем мужчин, считающих себя женатыми. Как же такое может быть, задается вопросом священник, и отвечает: это как раз те самые женщины, якобы состоящие в гражданском браке, при этом мужчины за жен их не считают. Они относятся к ним как к «временной утехе», иначе бы отвели в ЗАГС и зарегистрировали отношения.