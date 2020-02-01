Эксперт рассказал об отваливающихся болтах на российских истребителях

Сотрудник управления метрологии Вооруженных сил России рассказал в интервью изданию «Mil.Press Военное», что примерно 80 процентов всех ключей (четыре из пяти), которые используются в авиационных полках, врут. Проще говоря, они искажают реальные показатели, ошибаясь примерно в 30 процентах случаев.

По словам эксперта, конструкция предельных ключей подразумевает наличие внутренней пружины, которую требуется расслаблять.

«Если этого не делать, то она будет в постоянном натяжении после первого же измерения. И постепенно пружина ослабевает, что очень сильно влияет на показания. Таким инструментом нельзя гарантировано измерить усилие при затяжке болтовых соединений», - констатировал метролог.

В результате получается, что в сложившейся ситуации российские истребители едва ли не разваливаются на ходу. Этот же специалист уверяет, что никто не может пребывать в уверенности, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которыми удерживается носовой обтекатель истребителя, затянуты так, как следует.

Техники авиационных полков РФ утверждают, что заявки на получение необходимого инструмента подают регулярно, пишет «Лента». А после этого ждут, но безрезультатно. Инструмент так и не приходит. А если что-то и поставляется, то качество металла оставляет желать лучшего. В итоге приходится покупать инструмент самим и маркировать его.

В конце 2019 года журнал Popular Mechanics жестко раскритиковал военное оборудование РФ. Аналитики сообщали, что российская техника разваливается на ходу из-за нехватки денег на проведение модернизации.