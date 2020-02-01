В ГД предложили правительству ввести скидку на ЖКХ для тех, кто откажется от бумажных квитанций

В Госдуме выступили с инициативой снизить сумму оплаты за услуги ЖКХ для тех граждан, кто перейдет на электронные квитанции. С просьбой рассмотреть данное предложение обратился к главе Минстроя депутат Борис Чернышов.

В своем письме он отмечает, что расходы на ЖКХ остаются весьма обременительными для граждан РФ, поэтому нужно рассматривать все возможные варианты для их снижения. Он напомнил, что граждане получают несколько бумажных квитанций, в том числе по квартплате, оплате газа, электричества и других услуг. При этом механизма отказа от бумажных носителей в настоящее время не существует.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», – цитирует обращение канал RT

Кроме того, законодатель предложил выплачивать гражданам часть средств, получаемых от рекламы, размещаемой на квитанциях.

Что касается конкретного размера скидки, то он может быть рассмотрен после получения от министерства принципиального согласия и принятия соответствующего решения.