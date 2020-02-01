Матвиенко поддержала идею назначать экс-президентов пожизненными сенаторами

Предварительное обсуждение в комитетах верхней палаты российского парламента идеи о назначении бывших президентов пожизненными членом Совфеда показало, что законодатели его поддерживают. Данное предложение входит в число поправок в Конституцию РФ. Помимо экс-президентов такое же право предложено предоставлять выдающимся государственным и общественным деятелям.

«Тем самым мы могли бы отдать дань уважения и использовать уникальный опыт, который они накопили – государственные, общественные и культурные деятели, врачи, другие. Их опыт и мудрость добавит авторитета, это можно поддержать», – цитирует РИА Новости спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Ранее лидер КПРФ Зюганов на вопрос журналистов, кого он видит в статусе пожизненного сенатора, ответил, в этом качестве моги бы с успехом работать Евгений Примаков, обладающий огромным опытом проведения реформ, а также Сергей Степашин и ученый Жорес Алферов.