КамАЗ получил патент на безкабинный грузовик

Сегодня, 18:22

Александр Зуев

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КамАЗ получил патент на безкабинный грузовик

Институт промышленной собственности опубликовал на своем сайте информацию о выдаче КамАЗу патента на безкабинный электрический грузовик. Электромобиль представляет собой двухосную платформу прямоугольной формы с высоким кузовом. 

Машина оснащена фарами и задними фонарями, внизу сбоку имеются вентиляционные решетки. 

В конце прошлого года челнинский автозавод сообщил о проведении испытаний нового беспилотного большегруза на одном из угольных карьеров в Кузбассе. На основе прототипа планируется создать серийный автомобиль. По словам разработчиков, беспилотник способен в автономном режиме самостоятельно выбирать более безопасный путь и устанавливать оптимальную скорость движения.  

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КамАЗ патент безкабинный грузовик

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