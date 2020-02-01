КамАЗ получил патент на безкабинный грузовик

Институт промышленной собственности опубликовал на своем сайте информацию о выдаче КамАЗу патента на безкабинный электрический грузовик. Электромобиль представляет собой двухосную платформу прямоугольной формы с высоким кузовом.

Машина оснащена фарами и задними фонарями, внизу сбоку имеются вентиляционные решетки.

В конце прошлого года челнинский автозавод сообщил о проведении испытаний нового беспилотного большегруза на одном из угольных карьеров в Кузбассе. На основе прототипа планируется создать серийный автомобиль. По словам разработчиков, беспилотник способен в автономном режиме самостоятельно выбирать более безопасный путь и устанавливать оптимальную скорость движения.