В РФ разработан комплекс «Досмотр» для установки в людных местах и аэропортах

Компания РТИ разработала новый комплекс безостановочного скрытого досмотра, обладающий искусственным интеллектом, и способный дистанционно обнаруживать оружие, наркотики и взрывчатку, различая их по типу. Предполагается, что «Досмотр» будет использоваться в аэропортах, на объектах железной дороги, в местах скопления людей, сообщает пресс-служба предприятия.
В компании подчеркнули, что процесс досмотра, в отличие от используемых сегодня систем, применяющих рентгеновское излучение, будет неионизируещим. Кроме того, проникающая способность нового комплекса, позволяет устанавливать все его элементы за стенами помещений (коридоров).
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