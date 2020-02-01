В РФ разработан комплекс «Досмотр» для установки в людных местах и аэропортах

Компания РТИ разработала новый комплекс безостановочного скрытого досмотра, обладающий искусственным интеллектом, и способный дистанционно обнаруживать оружие, наркотики и взрывчатку, различая их по типу. Предполагается, что «Досмотр» будет использоваться в аэропортах, на объектах железной дороги, в местах скопления людей, сообщает пресс-служба предприятия.

В компании подчеркнули, что процесс досмотра, в отличие от используемых сегодня систем, применяющих рентгеновское излучение, будет неионизируещим. Кроме того, проникающая способность нового комплекса, позволяет устанавливать все его элементы за стенами помещений (коридоров).

«Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию», – цитирует пресс-служба заместителя гендиректора РТИ Кирилла Макарова.