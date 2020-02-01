В Уфе врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и заперлись в кабинете

В Уфе врачи отказались обследовать на коронавирус 27-летнего местного жителя, прилетевшего из Китая. Медики якобы перепугались настолько, что разбежались по кабинетам и заперлись. Об этом рассказал портал ufa1.ru.

27-летний парень работал в Пекине в течение 8 месяцев, а потом прилетел домой. Его отец посоветовал ему провериться на коронавирус и сдать анализы в инфекционной больнице №4.

Молодой человек пришел в медучреждение на следующий день после приезда и сразу же огласил, что хочет сдать анализы. Медперсонал больницы, услышав это, разбежался по кабинетам. Некоторые даже заперлись и разговаривали с пациентом через закрытую дверь.

С криками пациентами отправили в приемный покой, но и там парню не повезло - дежурный врач от него сбежала.

В итоге ему все же удалось пообщаться с медиками - но те не взяли анализы, а отправили его на выход. Причем, даже не через парадную дверь, а через «черный ход».

В самой больнице и местном Минздраве инцидент пока не прокомментировали, но, как сообщает Интерфакс, сообщение о разбежавшихся врачах Минздрав Башкирии проверит.

Напомним, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались уже 908 человек.