Российское судно, способное достроить СП-2, взяло курс на Сингапур

Сегодня, 07:57

Александр Зуев

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Российское судно, способное достроить СП-2, взяло курс на Сингапур

Российский трубоукладчик «Академик Черский», 2015 года постройки, вышел из Находки и направляется в Сингапур. Ранее руководство «Газпрома» заявляло, что данное судно способно самостоятельно проложить оставшуюся часть газопровода «Северный поток-2». 

По данным ресурса Vesselfinder, отслеживающим передвижение морских судов, в Сингапуре «Черский» будет через 12 дней – 22 февраля. Каков будет его дальнейший путь, пока неясно. 

Напомним, строительство СП-2 застопорилось после введения Вашингтоном санкций в отношении фирм, принимающих участие в реализации проекта. Основной подрядчик Allseas прекратил работу и отвел свои суда, занимавшиеся укладкой труб. После этого россияне заявили, что сами достроят газопровод, и единственной проблемой станет перенос сроков ввода его в эксплуатацию. 

«Академик Черский» эксплуатируется дочерней компанией «Газпрома», носящей название «Газпром флот».

трубоукладчик "Академик Черский" СП-2

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