Российское судно, способное достроить СП-2, взяло курс на Сингапур

Российский трубоукладчик «Академик Черский», 2015 года постройки, вышел из Находки и направляется в Сингапур. Ранее руководство «Газпрома» заявляло, что данное судно способно самостоятельно проложить оставшуюся часть газопровода «Северный поток-2».

По данным ресурса Vesselfinder , отслеживающим передвижение морских судов, в Сингапуре «Черский» будет через 12 дней – 22 февраля. Каков будет его дальнейший путь, пока неясно.

Напомним, строительство СП-2 застопорилось после введения Вашингтоном санкций в отношении фирм, принимающих участие в реализации проекта. Основной подрядчик Allseas прекратил работу и отвел свои суда, занимавшиеся укладкой труб. После этого россияне заявили, что сами достроят газопровод, и единственной проблемой станет перенос сроков ввода его в эксплуатацию.

«Академик Черский» эксплуатируется дочерней компанией «Газпрома», носящей название «Газпром флот».