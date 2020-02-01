В России ужесточили правила назначения льготных лекарств

В России с воскресенья, 9 февраля 2020 года, изменился порядок назначения льготных лекарственных препаратов. Отныне врачи могут увеличить пациенту количество обезболивающих наркотических препаратов, основываясь на протоколах лечения. Но при этом контроль за назначением медпрепаратов ужесточился.

По информации «Российской газеты», поправки были внесены в приказ Министерства здравоохранения №4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». В соответствии с документом, препараты инвалидам первой группы, детям-инвалидам, пенсионерам и лицам с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в длительном лечении, могут назначаться врачами курсом на полгода (180 дней), хотя ранее документацией было предусмотрено не более 90 дней.

В то же время, отмечает газета, усилился контроль при назначении лекарств. Примечательно, что он затронет не только рецепты от 60 дней и выше, но и рецепты с меньшим курсом.

Дополнительные контрольные действия необходимы также в случае назначения препаратов, обладающих анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней.

Рецепт с пометкой statim (немедленно) обслуживается отныне не более одного рабочего дня с момента обращения. Для рецепта cito (срочно) допустимо двухдневное обслуживание.

В перечень категорий граждан, которым полагаются бесплатные лекарства, входят участники ВОВ, герои СССР и РФ, дети до 3 лет (для многодетных семей — до 6 лет), инвалиды I группы и дети-инвалиды. Пенсионерам бесплатные лекарства не положены, но они могут рассчитывать на 50-процентную скидку.