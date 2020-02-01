Россиянам будут показывать рекламу прямо на небе

Через пару лет «Роскосмос» приступит к реализации проекта «Созвездие», направленного на «максимальную коммерциализацию космоса в обыденных земных запросах». В данном случае речь идет о трансляции с орбиты рекламы и любых других сообщений, которые россияне смогут просматривать прямо на небе – для этого достаточно просто поднять голову.
Трансляцию будут осуществлять микроспутники с лазерными диодами.
Позже к ним присоединятся другие спутники, образовав рой микроаппаратов. Источник света, создаваемый панелями с лазерными диодами, достаточно мощный, и его можно будет видеть на Земле, пояснил Диваев.
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