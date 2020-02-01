Россиянам будут показывать рекламу прямо на небе

Через пару лет «Роскосмос» приступит к реализации проекта «Созвездие», направленного на «максимальную коммерциализацию космоса в обыденных земных запросах». В данном случае речь идет о трансляции с орбиты рекламы и любых других сообщений, которые россияне смогут просматривать прямо на небе – для этого достаточно просто поднять голову.

Трансляцию будут осуществлять микроспутники с лазерными диодами.

«Мы завезем два аппарата на МКС на грузовом корабле "Прогресс", где будет смонтирован контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться», сказал ТАСС директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

Позже к ним присоединятся другие спутники, образовав рой микроаппаратов. Источник света, создаваемый панелями с лазерными диодами, достаточно мощный, и его можно будет видеть на Земле, пояснил Диваев.