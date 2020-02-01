В Курской области осужденных привлекли к пошиву медицинских масок

Из-за высокого спроса на медицинские маски, вызванного распространением китайского коронавируса, исправительные учреждения в Курской области приступили к выпуску этих изделий. Изготавливаются они в швейных цехах, имеющихся практически в каждой колонии.

Как утверждает руководство управления ФСИН, качество масок, сшитых осужденными, ничем не отличается от тех, что продаются в аптеках.

«Маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках, ничем не уступают аптечным. Маски шьются из нетканого материала, в ближайшие дни будет сшито более 10 тыс. штук», – говорится в релизе.

Ранее СМИ сообщили о подорожании медицинских масок в Пермском регионе в 35 раз. Резкое повышение розничных цен на данное изделие было также зафиксировано в Забайкалье и Дагестане. Информацию подтвердила антимонопольной службе. Президент потребовал навести в этой сфере порядок, а тех, кто решил подзаработать на коронавирусе – наказать.