Цинк и изопропиловый спирт обнаружили эксперты Роскачества в презервативах

Эксперты Роскачества протестировали 17 образцов презервативов, которые продаются в розничных магазинах. В трех из них содержался цинк в запредельном количестве, в двух - изопропиловый спирт. Об этом говорится в обнародованном сообщении ведомства.

Для исследования Роскачества были закуплены 17 презервативов известных марок, которые были произведены в РФ, Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США и Малайзии.

Контрацептивы проверили по 60 показателям, из них 49 касались безопасности. По результатам санитарно-химических исследований в трех образцах был зафиксирован превышенный уровень содержания цинка, в двух - изопропилового спирта.

В сообщении подчеркивается, что результаты испытаний лягут на стол Росздравнадзора. И уже это ведомство возьмется за производителей, которые производят не соответствующую требованиям безопасности продукцию, пишет «Российская газета».

Отметим, что обнародованы лишь промежуточные итоги. Окончательные результаты будут подведены в феврале. Их обнародуют на сайте Роскачества.

Урогинеколог Евгений Греков в интервью «Невским новостям» заявил, что заниматься сексом в презервативах с повышенным содержанием цинка можно. Максимум, что может случиться - раздражение. Но, как утверждает медик, «это не смертельно».