В Росздравнадзоре опровергли информацию об опасности Кагоцела

У отечественного противовирусного препарата Кагоцел нет опасных для жизни и здоровья побочных эффектов. По крайне мере, фактами, где они подтверждаются, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не располагает.

Как сообщила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенок в письме «АиФ», данные автоматизированной информационной системы Росздравнадзора свидетельствуют о том, что с января 2018 года по 9 января нынешнего года сообщений о нежелательных реакциях на препарат, которые бы могли послужить основанием для отмены либо приостановления лицензии, в ведомство не поступало.

В конце минувшего года в сети интернет поднялась волна слухов вокруг отечественного препарата Кагоцел. Большинство из них связаны с влиянием лекарства, применяемом при лечении гриппа и ОРВИ, на мужскую фертильность. Некоторые утверждали, что препарат может привести мужчин к импотенции, а женщин и вовсе сделать бесплодными.

При этом слухи были полностью безосновательными - не приводилось никакой конкретики. Зато развивалась мысль о том, что Кагоцел - орудие, направленное на геноцид русского народа. Многие блогеры на теме опасного Кагоцела здорово поднялись, стали читаемыми и популярными. Но уровень паники при этом стал зашкаливать.

Подобные происки конспирологов привели к тому, что компания-производитель решилась на беспрецедентный поступок - была обнародована информация обо всех случаях побочных реакций после употребления Кагоцела за довольно продолжительный период. Лекарство присутствует на отечественном рынке 16 лет.

«Общее количество нежелательных явлений, выявленных за период обращения на рынке лекарственного средства, – 181, что составляет 0, 0000905% от общего количества проданных упаковок за весь период обращения препарата на рынке и может считаться ничтожно малым. Все нежелательные явления, выявленные за период обращения на рынке лекарственного средства, носят характер аллергических реакций, возможность которых предусмотрена в Инструкции по медицинскому применению препарата. Большинство из них, по классификации ВОЗ, имеет индекс «редко» (с частотой от 1/10 000 до 1/ 1000 назначений)», - сказано в данных мониторинга.

Особо подчеркивается, что не было зафиксировано ни единого случая влияния лекарства на репродуктивную систему.

«Проводившиеся разработчиком доклинические исследования репродуктивной токсичности и эмбрионотоксичности не выявили воздействия лекарственного препарата на репродуктивную систему животных», - говорится в официальном ответе Роспотребнадзора по запросу издания.

Стоит отметить, что все исследования касательно влияния препарата на репродуктивную систему проводятся исключительно, поскольку на людях изучить воздействие препарата запрещается нормами Надлежащей клинической практики.