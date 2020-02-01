Правительство РФ предложило увеличить срок лишения свободы за задержку зарплаты

Российское правительство поручило руководству СК и МВД подготовить поправки в уголовное законодательство, предусматривающие ужесточение наказания за невыплату зарплаты. Предполагается, что максимальный срок лишения свободы за 2-месячную задержку денег вместо нынешних трех увеличится до 5-ти лет, пишут "Известия ".

Но это еще не всё. Если действия работодателя, задержавшего зарплату, привели к тяжким последствиям, например, к болезни потерпевшего, то ему могут назначить еще более суровое наказание – до 10 лет колонии.

При этом хозяйственник не будет привлечен к ответственности, если невыплата произошла не по его вине – в результате наступления форс-мажорных обстоятельств. То есть для наступления уголовной ответственности необходим умысел и корыстный мотив.