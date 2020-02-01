Новейшая модификация Т-90М «Прорыв» успешно прошла госиспытания

Госиспытания танка «Прорыв» завершены. Они прошли успешно, машина подтвердила заложенные в нее характеристики. «Уралвагонзавод» приступил к серийному производству изделия. В скором времени танк начнет поступать в войска.

Договор на поставку «Прорыва», заключенный в прошлом году на форуме «Армия-2019» между концерном и министерством обороны, находится на стадии реализации, сказал РИА Новости представитель «Уралвагонзавода».

В конце 2019-го в военном ведомстве сообщили, что вопрос о серийной поставке Т-90М будет окончательно решен по итогам госиспытаний.

«Т-90М – модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР "Прорыв-3". Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-мм пушкой 2А82-1М, такой же, как у Арматы», – говорится в материале.

Машина оборудована автоматизированной системой управления огнем, зенитным крупнокалиберным пулеметом, противокумулятивными экранами и динамической защитой «Реликт». Комфортные условия для экипажа внутри танка поддерживает кондиционер.