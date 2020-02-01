Путь в никуда: в Совфеде прокомментировали подготовку Киевом новых исков против России

Накануне глава украинского Минюста Малюська сообщил журналистам, что его ведомство рассматривает возможность подать в международный суд пару новых иском на Россию. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, а пока специалисты занимаются сбором «обоснований и доказательств».

В Совфеде считают, что Киев заигрался с исками. По всей видимости, украинцев воодушевили некоторые решения международных судов, принятых под влиянием западных политиков в пользу Украины, и они решили, что так будет продолжаться вечно.

Однако, придерживаясь такого курса, Украина рискует и вовсе потерять Россию как экономического партнера.