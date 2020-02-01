Путь в никуда: в Совфеде прокомментировали подготовку Киевом новых исков против России

Сегодня, 09:52

Александр Зуев

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Путь в никуда: в Совфеде прокомментировали подготовку Киевом новых исков против России

Накануне глава украинского Минюста Малюська сообщил журналистам, что его ведомство рассматривает возможность подать в международный суд пару новых иском на Россию. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, а пока специалисты занимаются сбором «обоснований и доказательств». 

В Совфеде считают, что Киев заигрался с исками. По всей видимости, украинцев воодушевили некоторые решения международных судов, принятых под влиянием западных политиков в пользу Украины, и они решили, что так будет продолжаться вечно. 

Однако, придерживаясь такого курса, Украина рискует и вовсе потерять Россию как экономического партнера. 

«Нельзя работать со страной, которая постоянно пытается хитрить и обманывать. Поведение Киева – путь в никуда. Понятно, что все эти иски будут длиться годами, я не уверен, что нынешнее правительство дождется их разрешения в европейских судах», – цитирует RT зампреда международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.  

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