В России появились объявления «Китайцам вход запрещен»

Первое объявление, запрещающее вход китайцам появилось на двери одного из ресторанов в Дагестане. Категоричный текст выполнен на дорожном знаке «кирпич», фоном для которого служит изображение коронавируса.

Хозяин заведения по имени Арсен объяснил изданию «Кавказ.Реалии », что дело не только в страшном вирусе. Вывешенный им плакат – это своего рода «срытый вызов» Китаю, где нарушаются права мусульман. Жители Дагестана – за различные конфессии, добавил предприниматель.

В Москве на фоне сообщений о распространении коронавируса отношение к гражданам КНР также изменилось не в лучшую сторону. Запрещающих плакатов пока не видно, зато на словах рекомендации даются вполне конкретные.

«В метро от нас все шарахаются в разные стороны. Типичный диалог:

– Зачем вы их сюда притащили?

– Я никого не притаскивала, это туристы из Гонконга, они сами приехали.

– Пусть уё… (валят) отсюда!

– Не переживайте, завтра уедут», – поделилась с пользователями гид-переводчик.

С таким отношением к себе люди с азиатской внешностью стали сталкиваться во всем мире. Некоторые, например, японцы начали носить с собой небольшие плакатики, объясняющие, что они не китайцы и не являются носителями нового вируса.