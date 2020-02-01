В России появились объявления «Китайцам вход запрещен»

Первое объявление, запрещающее вход китайцам появилось на двери одного из ресторанов в Дагестане. Категоричный текст выполнен на дорожном знаке «кирпич», фоном для которого служит изображение коронавируса.
Хозяин заведения по имени Арсен объяснил изданию «Кавказ.Реалии», что дело не только в страшном вирусе. Вывешенный им плакат – это своего рода «срытый вызов» Китаю, где нарушаются права мусульман. Жители Дагестана – за различные конфессии, добавил предприниматель.
В Москве на фоне сообщений о распространении коронавируса отношение к гражданам КНР также изменилось не в лучшую сторону. Запрещающих плакатов пока не видно, зато на словах рекомендации даются вполне конкретные.
«В метро от нас все шарахаются в разные стороны. Типичный диалог:
– Зачем вы их сюда притащили?
– Я никого не притаскивала, это туристы из Гонконга, они сами приехали.
– Пусть уё… (валят) отсюда!
– Не переживайте, завтра уедут», – поделилась с пользователями гид-переводчик.
С таким отношением к себе люди с азиатской внешностью стали сталкиваться во всем мире. Некоторые, например, японцы начали носить с собой небольшие плакатики, объясняющие, что они не китайцы и не являются носителями нового вируса.
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