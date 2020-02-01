В России зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

В правительстве РФ подтвердили выявление двух больных, зараженных коронавирусом. Оба они граждане КНР. Один заболевший находится в Тюменской области, второй – в Забайкалье. В Роспотребнадзоре сообщили, что состояние обоих пациентов стабильное, угрозы распространения вируса по стране нет. Они изолированы, а врачи пристально наблюдают за их знакомыми.

По последним данным, больной, находящийся в Забайкальском крае, пошел на поправку.

«С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)», – цитирует РИА Новости представителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

В Китае же число заболевших растет. На данный момент их число превысило 11 тыс. человек, умерло – 259 (сутки назад сообщалось о 9,7 тыс. зараженных и 213-ти умерших). В тяжелом состоянии находятся около 2-х тыс. пациентов.