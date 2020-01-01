Росгвардейцы военного оркестра севастопольского полка поздравили с победой пловцов-паралимпийцев

Сегодня, 18:21

Наталья Жданова

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Росгвардейцы военного оркестра севастопольского полка поздравили с победой пловцов-паралимпийцев

В Доме офицеров флота творческий коллектив под управлением дирижера капитана Валентина Таева принял участие в церемонии награждения спортсменов-паралимпийцев, вернувшихся с почетными трофеями всероссийского турнира из Дзержинска Нижегородской области. Севастопольские пловцы завоевали 15 медалей, из которых 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых.

За почетные трофеи соревнований в течение недели боролись более 200 спортсменов с ограниченными возможностями из 34 регионов Российской Федерации. Победители и призёры вошли в состав сборной команды страны и получили путевки на Паралимпийские игры - 2020 в Токио, сообщает издание «Shraibikus News».

Оркестр свастопольского полка Росгвардии подарил победителям и призерам оригинальную концертную программу, в ходе которой военные музыканты исполнили классические мелодии, попурри из песен военных лет, джаз и эстрадные шлягеры.

 

«Мы искренне поздравляем вас, дорогие друзья, с победой на чемпионате. Так держать! Весь наш оркестр просто восхищён вашими достижениями. Вы гордость Севастополя», - подчеркнул капитан Валентин Таев, обратившись к паралимпийцам.

Спортсмены поблагодарили музыкантов в погонах и признались, что живая музыка в профессиональном исполнении стала для них настоящим сюрпризом.

В завершение концерта к спортсменам обратился и депутат севастопольского парламента Сергей Колбин, который поблагодарил пловцов за высокие спортивные достижения, силу воли, стремление к победе и вручил виновникам торжества дипломы от законодательной власти города.

Информация предоставлена Пресс-службой Главного
Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю
Фото: Денис Михайленко

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