Вода в Черном море у берегов Новороссийска окрасилась в кроваво-красный цвет

Сегодня, 11:47

Сергей Нилов

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Вода в Черном море у берегов Новороссийска окрасилась в кроваво-красный цвет

В сети обсуждают изменение воды в Черном море у берегов Новороссийска. Свой привычный голубовато-зеленый оттенок она сменила на кроваво-красный.

28 января вода в Черном море внезапно окрасилась в кроваво-красный цвет в районе Алексино, пишет «Сочи-Экспресс». Через некоторое время такой же цвет наблюдали и у мыса Любви.

Местный житель рассказал журналистам, что вся вода в линии около прибоя до 10 метров от берега включительно стала кроваво-красной.

«Руки и ткань красятся. И запах мерзкий, типа фенола», - уточнил очевидец.

Отметим, что официальных комментариев касательно изменения цвета воды нет, но в сети уже есть неопровержимые доказательства этого - фото и видео.

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