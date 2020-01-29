«Сапсаны» опаздывают по графику движения и отстают по качеству сервиса

Скоростные поезда «Сапсан», следующие по маршруту Москва-Петербург, прибывают позже установленного графика. В РЖД задержку объясняют неисправностью на одной из станций.

Накануне пассажиры сообщили, что фирменные поезда идут с большими задержками . Люди уточнили, что о причинах сотрудники РЖД их не информировали. В качестве предположения была выдвинута версия о том, что поездам помешал внезапно выпавший снег.

В администрации скоростного сообщения прокомментировали, что причиной задержки стала неисправность на станции по пути следования. Но на данный момент она уже устранена.

Напомним, что ранее ночной «Сапсан» из Москвы также опоздал на 50 минут из-за проблем на станции Чудово. По словам пассажиров, поломка была в самом поезде. Увы, но при достаточно высокой стоимости билетов тема некачественных услуг является болезненной для многих клиентов скоростных поездов. Чаще всего путешественников не устраивает отсутствие розеток для подзарядки мобильных телефонов, слишком близкое расположение кресел друг к другу, отсутствие туалетов в каждом вагоне и питание сомнительного качества. Об этом расстроенные пользователи пишут отрицательные отзывы в интернете, не скупясь на подробности.

Так, одна из пассажирок рассказала , что во время ее путешествия из Петербурга в Москву в поезде жутко воняло:

«То ли у них с туалетом там что произошло, то ли что. Думала спастись в вагоне ресторане, чайку выпить, но куда уж там, там такие дикие цены, что простой смертный едва ли может себе позволить что-то кроме чая, который стоит почти 200 рублей».

Продолжает тему дорогого и некачественного питания Марина Ефимова:

«Ходили только на обед, чтобы поесть первое. Борщ или солянка, чай. Цены недешевые, супы очень жирные. Проще с собой набрать побольше еды, чем экспериментировать так в дороге».

Возмущена бортовым сервисом и Елена Шестакова:

«Заказали кофе, а оно было из скисшего молока. Попросили поменять, они говорят вы все придумали, мы не меняем. Еще такая грубая женщина была, развернулась и пошла заниматься своими делами. Я в шоке конечно, отдала за кофе, кстати, где-то 190 рублей. Боюсь представить, как у них с едой обстоят дела».

Вторит ей и Михаил:

«Такую еду можно есть только с большой голодухи! Нормальный человек, к коим себя причисляю, есть это не станет. Обидно, что за такое низкое качество еще берут немалые деньги», – резюмировал мужчина.

Известно, что единственным поставщиком еды для скоростных поездов «Сапсан», а также «Стриж» и «Ласточка» является компания ООО «Единая сеть питания», входящая в холдинг RBE group. При этом известно, что ранее ЕСП получала от своих партнеров иски на банкротство, но сейчас продолжает деятельность и планирует расширять свои возможности. По некоторым данным, компания хочет стать единоличным поставщиком бортовых услуг во всех поездах РЖД. Как скажется такая монополия на качестве сервиса, остается только догадываться.