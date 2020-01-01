Обозначены сроки сборки опытного образца космического грузовика «Арго»

Первый опытный образец космического грузовика «Арго» появится уже в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба компании «Аэрокосмические композитные технологии», пишет «Военное обозрение».

«Арго» будет на 60 процентов состоять из комплектующих композитного производственного кластера, расположенного под Воронежем. Современные материалы, которые будут использованы в производстве, позволят сократить массу грузовика в два раза по сравнению с той, если бы корабль изготавливался из металла.

Такое решение значительно снизит стоимость вывода грузовика на орбиту. В пресс-службе подчеркивают, что стоимость вывода «Арго» должна быть в два раза дешевле вывода «Прогрессом-МС» с РН «Союз-2».

Предприятие «АКТ», начиная с 2023 года, в течение десяти лет произведет 11 корпусов для космического грузового корабля, предназначенного для многократного использования.

Предполагается, что «Арго» сможет вывозить на орбиту порядка 2 тонн грузов. Грузоподъемность корабля на обратном пути - с орбиты на Землю - будет вдвое ниже, до одной тонны.

Генеральный директор предприятий воронежского Композитного кластера (заводы «Ламплекс Композит», «АКТ») Вячеслав Курсаков отметил, что нынче доступ в Россию передовых мировых технологий и сырья для космической отрасли из-за санкционных ограничений очень ограниченный. Поэтому продукция, которая изготавливается композитным кластером, имеет ключевое импортозамещающее значение для РФ.