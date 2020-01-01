На испуганных коронавирусом россиянах заработали аптеки

Сегодня, 10:47

Александр Зуев

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На испуганных коронавирусом россиянах заработали аптеки

На перепуганных новым китайским коронавирусом россиянах в первую очередь заработали аптечные сети. Граждане стали скупать антивирусные препараты и медицинские маски. Спрос на последние вырос примерно в 10 раз. 

Спрос на лекарственные препараты, по данным «Ленты.ру», вырос, по разным данным, на 50-80%. Это при том, что в России не зафиксированы вспышки гриппа и ОРВИ. Официальной информации по реализации конкретных препаратов нет, но источники в первую очередь называют «Арбидол» и «Ингавирин». 

В самом Китае спрос вырос, в основном, на медицинские маски, а продажа лекарств осталась практически на прежнем уровне. Это связано с тем, что препаратов для борьбы с коронавирусом пока не существует. 

«Несмотря на это, «Отисифарм» (в России) запустил рекламную кампанию, в которой утверждает, что «Арбидол» справится с коронавирусами, в том числе с нынешним 2019-nCoV. Информацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая намерена проверить соблюдение рекламного законодательства», – говорится в материале.
Россия аптеки коронавирус

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