На испуганных коронавирусом россиянах заработали аптеки

На перепуганных новым китайским коронавирусом россиянах в первую очередь заработали аптечные сети. Граждане стали скупать антивирусные препараты и медицинские маски. Спрос на последние вырос примерно в 10 раз.

Спрос на лекарственные препараты, по данным «Ленты.ру », вырос, по разным данным, на 50-80%. Это при том, что в России не зафиксированы вспышки гриппа и ОРВИ. Официальной информации по реализации конкретных препаратов нет, но источники в первую очередь называют «Арбидол» и «Ингавирин».

В самом Китае спрос вырос, в основном, на медицинские маски, а продажа лекарств осталась практически на прежнем уровне. Это связано с тем, что препаратов для борьбы с коронавирусом пока не существует.

«Несмотря на это, «Отисифарм» (в России) запустил рекламную кампанию, в которой утверждает, что «Арбидол» справится с коронавирусами, в том числе с нынешним 2019-nCoV. Информацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая намерена проверить соблюдение рекламного законодательства», – говорится в материале.