Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни

Экс-спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита в Москве протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в возрасте 51 года.

Чаплин умер сегодня, 26 января около 16:30. Чаплин скончался после того, как отслужил Божественную Литургию.

По информации очевидцев, отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда вдруг ему стало плохо, он упал.

Приехавшая через 15 минут скорая помощь только констатировала смерть мужчины.

Причина смерти Чаплина пока неизвестна.

Кончину священника также подтвердил епископ Савва, замуправляющего делами Московской патриархии.

«Скончался отец Всеволод Чаплин. Эпоха. Царствие небесное», - написал епископ в своем телеграм-канале.