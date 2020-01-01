В Инте начальник полиции рассказал задержанному о безвредности крупяных жучков

Житель Инты (Коми), попавший в конце прошлого года в ИВС по подозрению в совершении преступления, пожаловался начальнику отдела МВД на плохое питание. Он сообщил, что в овсяной каше обнаружил насекомых.

В ответной бумаге полицейский начальник отметил, что жалоба задержанного обоснована, проверка действительно выявила в каше крупяных жучков. В связи с этим подрядчику, занимающемуся приготовлением и доставкой пищи, направлена претензия. Он также объяснил подателю жалобы, что указанные выше насекомые заводятся при неправильном хранении круп на складах. Вместе с тем для здоровья человека они никакой угрозы не представляют.