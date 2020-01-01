Испанский путешественник сделал привал: шины его велосипеда не выдержали сибирских морозов

Вчера, 12:53

Александр Зуев

0

Image
Испанский путешественник сделал привал: шины его велосипеда не выдержали сибирских морозов

Отправляясь из Испании в Магадан для совершения велопробега до Иркутска, Хосе Пахарес не ожидал, что температура в Сибири может опуститься ниже 50 С°. Шины его универсального велосипеда не выдержали и начали лопаться. Дальше ехать пока не имеет смысла. Путешественник решил остановиться на время в селе Кескил (Якутия). 

«Могу сказать, что я совершил несколько проколов. Во-первых, шина моего велосипеда лопнула на морозе, в тот момент было -55. Во-вторых, моя одежда намокла. Так что мне помогли добраться до ближайшего села люди, здесь я пока остановился. У меня есть запасная шина, но только одна», – сказал РИА Новости Пахарес. 

К тому же к выходным синоптики обещают дальнейшее понижение температуры до -60 С°, отметил он. 

Путешественник так же выразил благодарность россиянам, без чьей поддержки его велопробег вообще бы стал невозможным. Дорога очень трудная, и люди помогают ему повсюду: усаживают в машину погреться, наливают горячий чай, а в населенных пунктах приглашают переночевать. 

Пока есть свободное время, он решил встретиться с местными школьниками, рассказать им о своих путешествиях и передать привет от студентов колледжа, где он работает. 

Напомним, прошлогодняя попытка Пахареса покорить зимнюю Сибирь чуть не закончилась его смертью.

Сибирь Пахарес велопутешественник

Лента

Под Читой в заброшенном доме обнаружили семью «маугли»

Сегодня, 09:01

В Петербурге впервые пройдет международная гонка Ironman

Сегодня, 08:26

В США рассекретили документы о Степане Бандере – «агенте Гитлера»

Сегодня, 07:50

Алекса Девил на программе «Давай поженимся» напугала жениха губами

Вчера, 22:36

В Москве две школьницы съели снег и отравились

Вчера, 22:28

Алла Пугачева отказалась придти в «Ленком» почтить память Николая Караченцова

Вчера, 22:27

Вера Брежнева продемонстрировала идеальную фигуру

Вчера, 21:00

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle