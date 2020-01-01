Испанский путешественник сделал привал: шины его велосипеда не выдержали сибирских морозов

Отправляясь из Испании в Магадан для совершения велопробега до Иркутска, Хосе Пахарес не ожидал, что температура в Сибири может опуститься ниже 50 С°. Шины его универсального велосипеда не выдержали и начали лопаться. Дальше ехать пока не имеет смысла. Путешественник решил остановиться на время в селе Кескил (Якутия).

«Могу сказать, что я совершил несколько проколов. Во-первых, шина моего велосипеда лопнула на морозе, в тот момент было -55. Во-вторых, моя одежда намокла. Так что мне помогли добраться до ближайшего села люди, здесь я пока остановился. У меня есть запасная шина, но только одна», – сказал РИА Новости Пахарес.

К тому же к выходным синоптики обещают дальнейшее понижение температуры до -60 С°, отметил он.

Путешественник так же выразил благодарность россиянам, без чьей поддержки его велопробег вообще бы стал невозможным. Дорога очень трудная, и люди помогают ему повсюду: усаживают в машину погреться, наливают горячий чай, а в населенных пунктах приглашают переночевать.

Пока есть свободное время, он решил встретиться с местными школьниками, рассказать им о своих путешествиях и передать привет от студентов колледжа, где он работает.

Напомним, прошлогодняя попытка Пахареса покорить зимнюю Сибирь чуть не закончилась его смертью.