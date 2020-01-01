Испанский путешественник сделал привал: шины его велосипеда не выдержали сибирских морозов

Отправляясь из Испании в Магадан для совершения велопробега до Иркутска, Хосе Пахарес не ожидал, что температура в Сибири может опуститься ниже 50 С°. Шины его универсального велосипеда не выдержали и начали лопаться. Дальше ехать пока не имеет смысла. Путешественник решил остановиться на время в селе Кескил (Якутия).
К тому же к выходным синоптики обещают дальнейшее понижение температуры до -60 С°, отметил он.
Путешественник так же выразил благодарность россиянам, без чьей поддержки его велопробег вообще бы стал невозможным. Дорога очень трудная, и люди помогают ему повсюду: усаживают в машину погреться, наливают горячий чай, а в населенных пунктах приглашают переночевать.
Пока есть свободное время, он решил встретиться с местными школьниками, рассказать им о своих путешествиях и передать привет от студентов колледжа, где он работает.
Напомним, прошлогодняя попытка Пахареса покорить зимнюю Сибирь чуть не закончилась его смертью.
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