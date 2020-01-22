Путин высказал свое мнение о целесообразности парламентской республики в России

Парламентская форма правления широко распространена во всем мире, в том числе в Европе, но для России этот вариант нецелесообразен, сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы представителей общественности в Липецкой области о том, возможен ли в РФ переход к парламентской республике.

Он отметил, что в Европе эффективно применяется как парламентская, так и президентская формы организации государства. Например, Германия – парламентская, а Франция – президентская республики. И там, и там есть свои недостатки и преимущества. Если же говорить о мире в целом, то и здесь можно назвать разные примеры: США с президентской формой правления, а Индия – с парламентской.