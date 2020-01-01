Глава Чувашской Республики извинился за выражение «мочить» журналистов

Сегодня, 17:32

Александр Зуев

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Глава Чувашской Республики извинился за выражение «мочить» журналистов

Глава Чувашии, назвав себя человеком «с доброй душой», извинился перед теми, кого задело слово «мочить», адресованное недобросовестным журналистам. Он подчеркнул, что, выступая на День печати, имел в виду даже не журналистов, а людей, в основном приезжих, называющих себя журналистами, которые критикуют всё подряд, не вникая в суть происходящего. Для них главное – дискредитировать власть. 

Ранее глава республики Игнатьев заявил, что нужно более жестко реагировать на деятельность тех журналистов, которые приезжают в Чувашию из других регионов и начинают «резать правду-матку», совершенно не разбираясь в теме, выдавая на-гора материал «незнамо о чем и о ком». 

«Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить», – цитирует Игнатьева РЕН.ТВ

Позже многие журналисты и пользователи Сети отметили излишнюю эмоциональность главы республики и посоветовали ему выбирать выражения.

Чувашия Михаил Игнатьев извинение

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