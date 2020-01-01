«Красивые» автомобильные номера можно будет заказать на портале госуслуг

Сегодня, 13:33

Александр Зуев

0

Image
«Красивые» автомобильные номера можно будет заказать на портале госуслуг

В Минэкономразвития разработали правительственное постановление, регулирующее приобретение гражданами «красивых» регистрационных номеров для автомобилей. Предполагается, что любой желающий сможет зарезервировать для себя номер с конкретной последовательностью букв и цифр на сайте госуслуг. Эта услуга не бесплатная – заказчик будет обязан заплатить повышенную пошлину. 

Документ предусматривает также второй вариант получения номера – победа на региональных торгах. За проведение таких аукционов будут отвечать местные власти, сообщает РЕН.ТВ

Сейчас автовладельцу довольно трудно получить «красивый» номер, поскольку они выдаются подряд (по порядку). Ранее сообщалось о случаях, когда граждане выкупали место в очереди у «счастливчиков», чтобы самим заполучить вожделенный госномер.

госномера красивые резервирование

Лента

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета тренируется в Чечне «с девочками из UFC»

Сегодня, 15:44

Киев предложил продлить работу миссии ОБСЕ на Украине

Сегодня, 15:44

Генпрокурора Чайку переводят на другую работу

Сегодня, 14:52

Фото 58-летней Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

Сегодня, 14:14

В Подмосковье пожилая женщина зарубила невестку топором

Сегодня, 13:58

«Красивые» автомобильные номера можно будет заказать на портале госуслуг

Сегодня, 13:33

В Новгородской области труп обнаружили на ферме в навозной куче

Сегодня, 12:56

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle