Доходы наркодилеров должны изыматься в пользу государства

Сегодня, 10:32

Александр Зуев

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Доходы наркодилеров должны изыматься в пользу государства

В МВД РФ приступили к разработке новой государственной стратегии в сфере борьбы с наркобизнесом. Разработчики в том числе предлагают обращать доходы торговцев зельем в пользу государства. 

«Не секрет, что часть этих денег идет на финансирование терроризма и экстремизма. Не дать преступникам воспользоваться этими богатствами, перекрыть каналы поступления наркотиков в страну и сделать занятие подобным бизнесом экономически невыгодным и предельно опасным для самих наркоторговцев – важнейшая стратегическая задача», – цитирует «Парламентская газета» главу комитета Госдумы по противодействию коррупции Василия Пискарева. 

Он отметил, что торговля наркотиками приносит ее организаторам многомиллионную прибыль. Во многих странах мира уже существуют законы, предписывающие обращать в пользу государства средства, нажитые в результате такой деятельности. Для примера депутат привел Францию, где ежегодно в федеральный бюджет поступает около €70 млн., изъятый у наркоторговцев. 

Пискарев добавил, что в России ситуация с распространением наркотиков в настоящее время оценивается как тяжелая. Только на официальном учете у наркологов сегодня состоят более 1,5 млн. граждан. От употребления наркотических веществ ежегодно умирает около 4-х тыс. человек (в 2018 году – 4,5 тыс.)   

Россия наркоторговля доходы

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