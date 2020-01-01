Доходы наркодилеров должны изыматься в пользу государства

В МВД РФ приступили к разработке новой государственной стратегии в сфере борьбы с наркобизнесом. Разработчики в том числе предлагают обращать доходы торговцев зельем в пользу государства.

«Не секрет, что часть этих денег идет на финансирование терроризма и экстремизма. Не дать преступникам воспользоваться этими богатствами, перекрыть каналы поступления наркотиков в страну и сделать занятие подобным бизнесом экономически невыгодным и предельно опасным для самих наркоторговцев – важнейшая стратегическая задача», – цитирует « Парламентская газета » главу комитета Госдумы по противодействию коррупции Василия Пискарева.

Он отметил, что торговля наркотиками приносит ее организаторам многомиллионную прибыль. Во многих странах мира уже существуют законы, предписывающие обращать в пользу государства средства, нажитые в результате такой деятельности. Для примера депутат привел Францию, где ежегодно в федеральный бюджет поступает около €70 млн., изъятый у наркоторговцев.

Пискарев добавил, что в России ситуация с распространением наркотиков в настоящее время оценивается как тяжелая. Только на официальном учете у наркологов сегодня состоят более 1,5 млн. граждан. От употребления наркотических веществ ежегодно умирает около 4-х тыс. человек (в 2018 году – 4,5 тыс.)