Новороссиец выставил на продажу кошку с магическими способностями за 20 млн. рублей

На торговой площадке «Авито» появилось объявление о продаже «кошки-целительницы» (наверное, правильнее будет говорить кота, поскольку питомец носит имя Георгий), обладающей некими магическими способностями. Продает животное житель Новороссийска за 20 млн. рублей.

По словам хозяина, кот Георгий способен менять ход событий, превращая «беспросветную темень» во вполне нормальную жизнь.

Мужчина встретил Георгия весной 2018-го в селе Чудиново (Челябинская обл.), где посетил могилу целительницы Дуняши, которая, по утверждению большого числа людей, продолжает оказывать помощь страждущим. В то время он очень нуждался в помощи из-за накрывших его проблем и неприятных событий, говорится на сайте РЕН.ТВ .

Выходя с кладбища, мужчина заметил увязавшегося за ним кота. Он взял его с собой и не пожалел: жизнь изменилась кардинально. Кроме того, по ночам он якобы стал видеть вещие сны, в которых имелись ответы на все тяготившие его вопросы.

У хозяина и мысли не было продавать кота, но тот сам пришел к нему во сне и попросил это сделать. А вырученные средства Георгий велел потратить на благотворительность, рассказал мужчина.