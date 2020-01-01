В Подмосковье у крещенских купелей будут дежурить бригады скорой помощи

Сегодня, 16:29

Александр Зуев

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В Подмосковье у крещенских купелей будут дежурить бригады скорой помощи

Во время массовых купаний на Крещение во всех подмосковных городских округах близ центральных купелей будет дежурить машиной скорой помощи. Всего планируется выставить 65 дежурных бригад. 

«Дежурство будет организовано в каждом городском округе вблизи центральных купелей. Также во всех санкционированных местах для крещенских купаний во время праздника будут находиться специалисты неотложной медицинской помощи», – приводит РИА Новости сообщение регионального Минздрава. 

Медики также пояснили, что подготовка к купанию в проруби должна проводится постепенно: освободившись от верхней одежды, необходимо подождать 2-3 минуты и после этого снять обувь, а незадолго до погружения раздеться по пояс. 

Но самое главное, нельзя употреблять спиртные напитки ни до, ни после купания, поскольку алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, добавили в пресс-службе ведомства.

Московская область Крещение купание

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