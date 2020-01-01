В Подмосковье у крещенских купелей будут дежурить бригады скорой помощи

Во время массовых купаний на Крещение во всех подмосковных городских округах близ центральных купелей будет дежурить машиной скорой помощи. Всего планируется выставить 65 дежурных бригад.
Медики также пояснили, что подготовка к купанию в проруби должна проводится постепенно: освободившись от верхней одежды, необходимо подождать 2-3 минуты и после этого снять обувь, а незадолго до погружения раздеться по пояс.
Но самое главное, нельзя употреблять спиртные напитки ни до, ни после купания, поскольку алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, добавили в пресс-службе ведомства.
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