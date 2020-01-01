В Крым могут пойти поезда из ближнего зарубежья

Сегодня, 12:46

Александр Зуев

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В Крым могут пойти поезда из ближнего зарубежья

Крымские власти планируют совместно с федеральным правительством наладить ж/д сообщение по новому мосту с рядом соседних стран. По мнению руководства республики, реализация таких планов вполне осуществима в ближайшей перспективе. 

«Есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран», – сказал РИА Новости крымский премьер Юрий Гоцанюк. 

Ранее сообщалось, что в первую очередь планируется наладить ж/д сообщение с республиками Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Как отмечал постпред Крыма при президенте РФ Мурадов, многое в решении данного вопроса будет зависеть от чиновников, представляющих Россию в Евразийском союзе и СНГ. Они должны убедить партнеров в выгодности предприятия и в безопасности ж/д перевозок на этом направлении, пояснил постпред.

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