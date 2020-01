Онколог Андрей Павленко обвенчался со своей женой перед смертью

View this post on Instagram

Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения - не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло ) Я всегда был для своей семьи надежное опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может. Ниже приведены реквизиты карты супруги. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!! Сбербанк онлайн по номеру карты 4276 8550 2862 1437 , телефону 8-963-314-53-24 Павленко -Гегечкори Анна Александровна Комментарии к посту будут отключены намеренно - я физически не смогу на них ответить. Всю информацию можно получить в личной переписке с Анютой