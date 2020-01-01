Онколог Андрей Павленко обвенчался со своей женой перед смертью

5 января от рака умер известный онколог Андрей Павленко.

Незадолго до кончины он обвенчался со своей женой, вместе с которой воспитывал троих детей.

О том, что у него развился рак желудка, Андрей Павленко узнал около двух лет назад. До последнего дня он не прекращал борьбу с этим тяжелым заболеванием, рассказывая в интернет-блоге о том, что с ним происходит. Также он регулярно давал советы другим больным людям.

Родные и близкие не раз говорили о том, что он был не только отменным специалистом, но и отменным семьянином. Со своей супругой Анной Гегечкори он прожил в браке 17 лет. У супругов родились двое дочерей и сын.

Со слов друга семьи, за несколько дней до кончины Андрей Павленко обвенчался со своей супругой. Венчание произошло 1 января 2020 года. Последние дни жизни известный онколог провел в кругу семьи, поскольку не хотел, чтобы его видели слабым.

Общаясь со своим другом Ильей Гоцадзе, Павленко отметил, что иногда просто не может отвечать на телефонные звонки, а иногда не хочет. Павленко попросил у него прощение, назвав умирание интимным процессом, и отметил, что хотел бы видеть в этот момент рядом только жену и детей.

Последние дни жизни Андрея Павленко его супруга была постоянно рядом с ним. Она редко спала и постоянно ухаживала за супругом. Из-за болезни ему постоянно нужна была помощь, а принимать ее он соглашался лишь от спутницы жизни.

Несмотря на то, что Андрей Павленко понимал как никто сложность своего заболевания, он подчеркнул, что другие люди с таким же диагнозом не должны прекращать борьбу за жизнь. В обращении к таким людям он заявил о завершении собственного жизненного пути и выразил сожаление, что заболевание оказалось сильнее его. Врач попросил всех, кто лечится в данное время от рака, ни в коем случае не опускать руки и продолжать бороться с опасным недугом, пишет КП.

Стоит отметить, что Андрей Павленко и его товарищи учредили фонд, который будет заниматься финансированием медиа, правдиво рассказывающих об онкологии. Половина собранной этим фондом суммы пойдет на поддержку семьи онколога, ведь он был единственным кормильцем, и, понятно, что его родным будет сложно без него не только морально.