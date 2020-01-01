В Омске в 2020 году зафиксирован первый случай заболевания гонконгским гриппом

В Омской области зафиксирован первый в 2020 году случай заболевания гонконгским гриппом. Информацию об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

С начала эпидемического сезона 2019-2020 годов на территории Омской области лабораторно было подтверждено два случая гриппа. Один из них - грипп В. Во втором случае речь идет о гриппе A/H3N2, который принято называть гонконгским.

Всего же в Омской области за первую неделю наступившего года было зафиксировано 5495 случаев ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса не выходит за сезонный уровень. Количество зафиксированных острых респираторных заболеваний на 34,1 процента ниже эпидпорога.

Напомним, вирус А (H3N2) начали называть гонконгским гриппом из-за пандемии этого заболевания в эпидсезоне 1968-1969 годов на территории Гонконга.

Тогда лишь на территории США болезнь унесла жизни 34 тысяч человек. Шесть лет назад, в 2014-ом, на территории Гонконга был обнаружен новый штамм этого гриппа.