МИД РФ вернул Киеву ноту по Крыму без рассмотрения

Сегодня, 16:05

Александр Зуев

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МИД РФ вернул Киеву ноту по Крыму без рассмотрения

В четверг Владимир Путин посетил Крым, у берегов которого прошло военно-морское учение кораблей Северного и Черноморского флотов. В ходе маневров были выполнены ракетные стрельбы с задействованием «Калибров» и гиперзвукового «Кинжала». Киев отреагировал на посещение российским президентом полуострова нотой протеста. 

Документ был возвращен украинской стороне без рассмотрения, сообщает РЕН.ТВ

«Напоминаем, что президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты РФ. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю», – говорится в сопроводительной записке. 

Ведомство также призвало украинские власти принять, наконец, реальность принадлежности региона Российской Федерации. 

Напомним, в Киеве до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Украина нота Крым

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