МИД РФ вернул Киеву ноту по Крыму без рассмотрения

В четверг Владимир Путин посетил Крым, у берегов которого прошло военно-морское учение кораблей Северного и Черноморского флотов. В ходе маневров были выполнены ракетные стрельбы с задействованием «Калибров» и гиперзвукового «Кинжала». Киев отреагировал на посещение российским президентом полуострова нотой протеста.
Документ был возвращен украинской стороне без рассмотрения, сообщает РЕН.ТВ.
Ведомство также призвало украинские власти принять, наконец, реальность принадлежности региона Российской Федерации.
Напомним, в Киеве до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Комментировать